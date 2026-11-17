Międzynarodowa grupa naukowców odkryła w pobliżu wulkanu Alba Mons na północnej półkuli Marsa 29 stromych osadów w kraterach meteorytowych, które mogą być dawnymi lodowcami pokrytymi kamieniami, pyłem i innym materiałem rumoszowym. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters informuje ScienceAlert.

Kratery i strome zbocza

Naukowcy przeanalizowali 738 kraterów, wykorzystując zdjęcia z sondy NASA Mars Reconnaissance Orbiter oraz europejskiej sondy ExoMars Trace Gas Orbiter. Pary zdjęć satelitarnych umożliwiły stworzenie trójwymiarowych modeli terenu i wyodrębnienie nietypowych jęzorowatych formacji znajdujących się na zwróconych ku biegunowi zboczach kraterów.

W niektórych przypadkach zbocza tych struktur rozciągają się na długość do 3 kilometrów i kończą niemal pionowymi skarpami o wysokości do 209 metrów. Naukowcy odnotowali także ślady spadania kamieni z krawędzi kraterów, które staczały się w dół i gromadziły u podnóża zboczy.

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Lód pod warstwą rumoszu

Według autorów osady te mogą być pozostałościami lodu, który powstał w okresie względnie niedawnego dla Marsa ochłodzenia, gdy nachylenie osi planety było większe. Pokrywa rumoszowa mogła chronić lód przed wpływem marsjańskiej atmosfery i pomóc mu przetrwać.

Naukowcy porównali marsjańskie formy terenu z podobnymi obiektami na Islandii. Takiej morfologii wcześniej nie opisywano w przypadku lodowców pokrytych rumoszem na Marsie, choć przypomina ona strome końcowe części niektórych lodowców rumoszowych i skalnych na Ziemi.

Dalsze badanie kraterów w rejonie Alba Mons może pomóc ustalić, kiedy ta część planety była ostatnio pokryta lodem, a także doprecyzować rolę lokalnego ukształtowania terenu i oddziaływań lodu z materiałem rumoszowym w zachowaniu takich osadów. Odkryte struktury mogą być również ważne dla poszukiwania zasobów lodu wodnego podczas przyszłych misji na Marsa.

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