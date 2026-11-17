Международная группа ученых обнаружила возле вулкана Альба Монс в северном полушарии Марса 29 крутых отложений в метеоритных кратерах, которые могут быть древними ледниками, покрытыми камнями, пылью и другим обломочным материалом. О результатах исследования, опубликованного в журнале Earth and Planetary Science Letters, сообщает ScienceAlert.

Кратеры и крутые склоны

Исследователи проанализировали 738 кратеров, используя снимки аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter и европейского ExoMars Trace Gas Orbiter. Пары спутниковых изображений позволили создать трехмерные модели рельефа и выделить необычные языкообразные образования, расположенные на обращенных к полюсу склонах кратеров.

В некоторых случаях склоны этих структур простираются до 3 километров и заканчиваются почти вертикальными уступами высотой до 209 метров. Ученые также зафиксировали следы падения камней с краев кратеров, которые скатывались вниз и накапливались у подножия склонов.

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Лед под слоем обломков

По выводу авторов, эти отложения могут быть остатками льда, сформировавшимися в период относительно недавнего для Марса похолодания, когда наклон оси планеты был больше. Обломочный покров мог защитить лед от воздействия марсианской атмосферы и помочь ему сохраниться.

Ученые сравнили марсианские формы рельефа с похожими объектами в Исландии. Такую морфологию ранее не описывали для покрытых обломками ледников на Марсе, хотя она напоминает крутые конечные части некоторых обломочных и каменных ледников на Земле.

Дальнейшее изучение кратеров в районе Альба Монс может помочь установить, когда эта часть планеты в последний раз была покрыта льдом, а также уточнить роль местного рельефа и взаимодействия льда с обломочным материалом в сохранении таких отложений. Обнаруженные структуры также могут быть важны для поиска запасов водяного льда во время будущих миссий на Марс.

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