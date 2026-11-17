Міжнародна група науковців виявила поблизу вулкана Альба Монс у північній півкулі Марса 29 крутих відкладів у метеоритних кратерах, які можуть бути давніми льодовиками, вкритими камінням, пилом та іншим уламковим матеріалом. Про результати дослідження, опублікованого в журналі Earth and Planetary Science Letters, повідомляє ScienceAlert.

Кратери та стрімкі схили

Дослідники проаналізували 738 кратерів, використовуючи знімки апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter і європейського ExoMars Trace Gas Orbiter. Пари супутникових зображень дали змогу створити тривимірні моделі рельєфу та виокремити незвичні лопатеподібні утворення, розташовані на схилах кратерів, звернених до полюса.

У деяких випадках схили цих структур простягаються до 3 кілометрів і завершуються майже вертикальними уступами заввишки до 209 метрів. Науковці зафіксували також сліди падіння каміння з країв кратерів, яке скочувалося вниз і накопичувалося біля підніжжя схилів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Лід під шаром уламків

За висновком авторів, ці відклади можуть бути залишками льоду, що утворилися в період відносно недавнього для Марса похолодання, коли нахил осі планети був більшим. Уламковий покрив міг захистити лід від впливу марсіанської атмосфери та допомогти йому зберегтися.

Науковці порівняли марсіанські форми рельєфу зі схожими об'єктами в Ісландії. Таку морфологію раніше не описували для вкритих уламками льодовиків на Марсі, хоча вона нагадує круті кінцеві частини деяких уламкових і кам'яних льодовиків на Землі.

Подальше вивчення кратерів у районі Альба Монс може допомогти встановити, коли ця частина планети востаннє була вкрита льодом, а також уточнити роль місцевого рельєфу та взаємодії льоду з уламковим матеріалом у збереженні таких відкладів. Виявлені структури також можуть бути важливими для пошуку запасів водяного льоду під час майбутніх місій на Марс.

Читай нас у