塞浦路斯和希腊计划在周三于尼科西亚举行的第四次政府间峰会上讨论包括两国之间的Great Sea Interconnector电力互联项目在内的议题。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯和希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯将参加此次会议，Cyprus Mail报道。

与会者和议程

峰会将汇集两国政府的24名部长和副部长：塞浦路斯11名代表，希腊13名代表。议程包括赫里斯托祖利季斯与米佐塔基斯的单独会晤、政府成员之间的双边会谈，以及由两位领导人主持的全体会议。

据塞浦路斯政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯称，今年将特别关注在公共行政各领域应用人工智能。两国将交流该领域的经验和实践。塞浦路斯内阁批准2026年至2032年国家人工智能战略后，这一议题对该国尤为重要。

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民事保护和欧洲事务

双方还将审议民事保护问题，特别是预防自然灾害、应对自然灾害、提高行动准备水平和保护民众。议程包括外交政策、司法和公共秩序、医疗保健、教育、就业和职业技能、航运、旅游、文化以及数字治理。

鉴于塞浦路斯将于2026年上半年担任欧盟理事会主席国，以及希腊将于2027年下半年担任主席国，预计欧洲事务协调将成为峰会的独立部分。预计将在峰会期间签署备忘录和合作协议，会议结束后双方将发布关于优先事项和双边合作后续步骤的联合声明。

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