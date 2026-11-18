Кипр и Греция планируют обсудить, в частности, проект электрического соединения между двумя странами Great Sea Interconnector на четвертом межправительственном саммите в Никосии в среду. Во встрече примут участие президент Кипра Никос Христодулидис и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Cyprus Mail.

Участники и повестка дня

Саммит соберет 24 министров и заместителей министров двух правительств: 11 представителей Кипра и 13 — Греции. Программа предусматривает отдельную встречу Христодулидиса и Мицотакиса, двусторонние переговоры между членами правительств и пленарное заседание под председательством двух лидеров.

По словам правительственного представителя Кипра Константиноса Летимбиотиса, особое внимание в этом году будет уделено применению искусственного интеллекта во всех сферах государственного управления. Страны будут обмениваться опытом и практиками в этой области. Для Кипра эта тема актуальна после одобрения Советом министров Национальной стратегии искусственного интеллекта на 2026–2032 годы.

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Гражданская защита и европейские дела

Стороны также должны рассмотреть вопросы гражданской защиты, в частности предотвращение природных катастроф, реагирование на них, повышение оперативной готовности и защиту населения. В повестку дня входят внешняя политика, правосудие и общественный порядок, здравоохранение, образование, занятость и профессиональные навыки, судоходство, туризм, культура и цифровое управление.

Ожидается, что отдельной частью саммита станет координация по европейским делам с учетом председательства Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года и предстоящего председательства Греции во второй половине 2027 года. На полях саммита ожидается подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве, а по итогам встречи стороны должны опубликовать совместную декларацию о приоритетах и следующих шагах двустороннего взаимодействия.

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