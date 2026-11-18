Cypr i Grecja planują omówić między innymi projekt połączenia elektroenergetycznego Great Sea Interconnector między oboma krajami podczas czwartego szczytu międzyrządowego w Nikozji w środę. W spotkaniu wezmą udział prezydent Cypru Nikos Christodoulides i premier Grecji Kiriakos Mitsotakis — informuje Cyprus Mail.

Uczestnicy i agenda

Szczyt zgromadzi 24 ministrów i wiceministrów obu rządów: 11 przedstawicieli Cypru i 13 Grecji. Program przewiduje odrębne spotkanie Christodoulidesa i Mitsotakisa, dwustronne rozmowy między członkami rządów oraz sesję plenarną pod przewodnictwem obu przywódców.

Według rzecznika rządu Cypru Konstantinosa Letymbiotisa szczególna uwaga w tym roku zostanie poświęcona zastosowaniu sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach administracji publicznej. Kraje będą wymieniać się doświadczeniami i praktykami w tej dziedzinie. Dla Cypru temat jest aktualny po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Sztucznej Inteligencji na lata 2026–2032.

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Ochrona ludności i sprawy europejskie

Strony mają również rozpatrzyć kwestie ochrony ludności, w tym zapobieganie katastrofom naturalnym, reagowanie na nie, zwiększanie gotowości operacyjnej oraz ochronę ludności. Agenda obejmuje politykę zagraniczną, wymiar sprawiedliwości i porządek publiczny, ochronę zdrowia, edukację, zatrudnienie i umiejętności zawodowe, żeglugę, turystykę, kulturę oraz zarządzanie cyfrowe.

Oczekuje się, że odrębną częścią szczytu będzie koordynacja w sprawach europejskich w związku z prezydencją Cypru w Radzie UE w pierwszej połowie 2026 roku oraz przyszłą prezydencją Grecji w drugiej połowie 2027 roku. Na marginesie szczytu spodziewane jest podpisanie memorandum i umów o współpracy, a po spotkaniu strony mają opublikować wspólną deklarację dotyczącą priorytetów i kolejnych kroków dwustronnej współpracy.

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