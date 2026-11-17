2026年11月9日晚间，荷兰、比利时、英格兰东部和德国西北部上空记录到卫星导航干扰。根据飞机追踪数据分析，约80架航空器遭遇导航性能下降。7个正在进近阿姆斯特丹史基浦机场的航班出现卫星导航问题，AeroTime报道。

荷兰空中交通管理服务机构LVNL向《NRC》报表示，基于卫星导航的Required Navigation Performance程序进近受到干扰。该机构一名代表称，事件的可能原因是蓄意GPS干扰。

在空中交通管制员的协助下，全部7架飞机安全着陆。LVNL表示，此次故障未对飞行安全造成影响。

干扰持续约20分钟

创建GPSJAM地图的美国数据分析师约翰·怀斯曼根据航空器追踪数据重建了这一事件。他评估认为，干扰从当地时间18时08分持续至18时27分。

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怀斯曼推测，信号的可能来源位于北海，在荷兰特塞尔岛以北80至110海里，即148至204公里处。估算高度与船上发射器相符，但该分析师强调，无法确定信号源的确切位置。

更大区域内的船只

据《NRC》报道，事件发生期间，更大区域内有6艘悬挂俄罗斯联邦——侵略国——国旗的船只。其中3艘，即Lady R、Lady D和Maia-1，是俄罗斯军用货船船队的一部分，其动向由《The Maritime Executive》追踪。

该船队于11月5日从加里宁格勒州的波罗的斯克出发，由俄罗斯海军护卫舰Stoikiy护航。丹麦巡逻舰HDMS Najaden在波罗的海对其进行监视；11月11日，该船队在法国海军的监视下穿越英吉利海峡西部。Lady R和Maia-1自2024年6月25日起被列入欧盟制裁清单。

比利时航空导航服务机构skeyes表示，当天未收到有关GPS干扰或信号欺骗的报告。该机构指出，无法执行卫星进近的飞机可以改用其他程序，包括使用地面信号的仪表着陆系统ILS。

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