Wieczorem 9 listopada 2026 roku nad Holandią, Belgią, wschodnią Anglią i północno-zachodnimi Niemcami odnotowano zakłócenia nawigacji satelitarnej. Według analizy danych śledzenia samolotów, pogorszenie działania nawigacji dotknęło około 80 statków powietrznych. Siedem lotów podchodzących do lądowania na lotnisku Amsterdam Schiphol miało problemy z nawigacją satelitarną, informuje AeroTime.

Holenderska służba kontroli ruchu lotniczego LVNL przekazała gazecie NRC, że zakłócone zostały podejścia do lądowania według procedury Required Navigation Performance, opartej na nawigacji satelitarnej. Przedstawiciel służby jako prawdopodobną przyczynę incydentu wskazał celowe zagłuszanie GPS.

Wszystkie siedem samolotów bezpiecznie wylądowało z pomocą kontrolerów ruchu lotniczego. LVNL oświadczyła, że zakłócenie nie miało konsekwencji dla bezpieczeństwa lotów.

Zakłócenia trwały około 20 minut

Amerykański analityk danych John Wiseman, który stworzył mapę GPSJAM, odtworzył wydarzenie na podstawie danych śledzenia statków powietrznych. Według jego oceny zakłócenia trwały od 18:08 do 18:27 czasu lokalnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wiseman przypuszczał, że możliwe źródło sygnału znajdowało się na Morzu Północnym, 80–110 mil morskich, czyli 148–204 kilometrów, na północ od holenderskiej wyspy Texel. Szacowana wysokość odpowiadała nadajnikowi na pokładzie statku, jednak analityk podkreślił, że nie udało się ustalić dokładnej lokalizacji źródła.

Statki w szerszym obszarze

Według NRC w szerszym obszarze podczas incydentu znajdowało się sześć statków pod banderą Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Trzy z nich — Lady R, Lady D i Maia-1 — należały do konwoju rosyjskich wojskowych statków transportowych, których ruch śledziło wydanie The Maritime Executive.

Konwój wypłynął z Bałtijska w obwodzie kaliningradzkim 5 listopada, a eskortowała go korweta rosyjskiej marynarki wojennej Stoikiy. Duński okręt patrolowy HDMS Najaden obserwował go na Morzu Bałtyckim, a 11 listopada konwój przepływał przez zachodnią część kanału La Manche pod nadzorem francuskiej marynarki wojennej. Statki Lady R i Maia-1 znajdują się na unijnej liście sankcyjnej od 25 czerwca 2024 roku.

Belgijska służba żeglugi powietrznej skeyes poinformowała, że tego dnia nie otrzymała zgłoszeń o zagłuszaniu GPS ani podszywaniu się pod sygnał. Służba zaznaczyła, że samoloty, które nie mogą wykonać satelitarnego podejścia do lądowania, mogą przejść na inne procedury, w tym na system lądowania według przyrządów ILS wykorzystujący sygnały naziemne.

Czytaj nas na