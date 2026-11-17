Вечером 9 ноября 2026 года над Нидерландами, Бельгией, восточной Англией и северо-западной Германией были зафиксированы помехи спутниковой навигации. Согласно анализу данных отслеживания самолетов, с ухудшением работы навигации столкнулись примерно 80 воздушных судов. Семь рейсов, заходивших на посадку в амстердамском аэропорту Схипхол, имели проблемы со спутниковой навигацией, сообщает AeroTime.

Нидерландская служба управления воздушным движением LVNL сообщила газете NRC, что были нарушены заходы на посадку по процедуре Required Navigation Performance, основанной на спутниковой навигации. Представитель службы назвал вероятной причиной инцидента преднамеренное глушение GPS.

Все семь самолетов безопасно приземлились с помощью диспетчеров. LVNL заявила, что сбой не имел последствий для безопасности полетов.

Помехи продолжались около 20 минут

Американский аналитик данных Джон Вайзман, создавший карту GPSJAM, реконструировал событие на основе данных отслеживания воздушных судов. По его оценке, помехи продолжались с 18:08 до 18:27 по местному времени.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вайзман предположил, что возможный источник сигнала находился в Северном море в 80–110 морских милях, или 148–204 километрах, к северу от нидерландского острова Тексел. Расчетная высота соответствовала передатчику на борту судна, однако аналитик подчеркнул, что точное местоположение источника установить не удалось.

Суда в более широком районе

По данным NRC, в более широком районе во время инцидента находились шесть судов под флагом Российской Федерации — государства-агрессора. Три из них — Lady R, Lady D и Maia-1 — входили в конвой российских военных грузовых судов, движение которых отслеживало издание The Maritime Executive.

Конвой вышел из Балтийска в Калининградской области 5 ноября, его сопровождал корвет ВМС России Stoikiy. Датское патрульное судно HDMS Najaden наблюдало за ним в Балтийском море, а 11 ноября конвой пересекал западную часть Ла-Манша под наблюдением французских ВМС. Суда Lady R и Maia-1 находятся в санкционном перечне ЕС с 25 июня 2024 года.

Бельгийская служба аэронавигации skeyes сообщила, что не получала сообщений о глушении GPS или подмене сигнала в тот день. В службе отметили, что самолеты, которые не могут выполнить спутниковый заход на посадку, могут перейти на другие процедуры, в частности на инструментальную систему посадки ILS с наземными сигналами.

Читай нас в