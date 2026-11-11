因疑似有无人机从白俄罗斯进入立陶宛，立陶宛多个地区发布空袭警报后，北约夜间两度紧急起飞战机。据阿纳多卢通讯社报道，援引立陶宛广播机构LRT的消息，其中一架无人机可能进入了该国领空，随后离开。

两个级别的空袭警报

首个黄色警报级别于约23:00在维尔纽斯和乌泰纳地区发布，并在午夜后解除。随后，阿利图斯地区发布警报，之后警报扩大至立陶宛中部和北部部分地区，并提升至红色级别。当地居民被敦促前往避难。

立陶宛国家危机管理中心负责人维尔曼塔斯·维特考斯卡斯表示，在第一次事件期间，白俄罗斯境内发现了三架无人机，但没有一架进入立陶宛领空。据他称，其中一架无人机后来飞入拉脱维亚。

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机场关闭

在第二次事件中，根据初步评估，一架无人机从德鲁斯基宁凯附近自白俄罗斯进入立陶宛，向北飞越多个地区，并在帕斯瓦利斯附近离开该国领空。维特考斯卡斯指出，北约战机发现了该目标，但没有将其击落——可能是由于恶劣天气或安全考量。

由于这些事件，维尔纽斯和考纳斯机场曾暂时关闭。在维尔纽斯机场，三趟航班和400多名乘客受到影响。拉脱维亚国家武装部队也对多个市镇发布了空域威胁警告，并启动了无人机拦截器、防空部队以及北约空中巡逻任务的飞机。

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