NATO dwukrotnie poderwało myśliwce w nocy po ogłoszeniu alarmów powietrznych w kilku regionach Litwy z powodu prawdopodobnego wtargnięcia dronów z Białorusi. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na litewskiego nadawcę LRT, jeden z bezzałogowców prawdopodobnie przekroczył przestrzeń powietrzną kraju, a następnie ją opuścił.

Dwa poziomy alarmu powietrznego

Pierwszy żółty poziom alarmu ogłoszono około godziny 23:00 w regionach wileńskim i uciańskim, a po północy go odwołano. Później alarm ogłoszono w regionie olickim, po czym rozszerzono go na części centralnej i północnej Litwy oraz podniesiono do poziomu czerwonego. Mieszkańców tych obszarów wezwano do szukania schronienia.

Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas oświadczył, że podczas pierwszego incydentu na Białorusi wykryto trzy drony, jednak żaden z nich nie wszedł w litewską przestrzeń powietrzną. Według niego jeden bezzałogowiec później wleciał na Łotwę.

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Zamknięcie lotnisk

Podczas drugiego incydentu dron, według wstępnej oceny, wleciał na Litwę z Białorusi w pobliżu Druskienik, przeleciał na północ przez kilka regionów i opuścił przestrzeń powietrzną kraju w pobliżu Poswoła. Vitkauskas zaznaczył, że myśliwce NATO wykryły obiekt, ale go nie zestrzeliły — być może z powodu niesprzyjającej pogody lub względów bezpieczeństwa.

Z powodu incydentów tymczasowo zamknięto lotniska w Wilnie i Kownie. Na lotnisku w Wilnie wpłynęło to na trzy loty i ponad 400 pasażerów. Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne również ogłosiły ostrzeżenie o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej dla kilku gmin, aktywując przechwytywacze dronów, jednostki obrony powietrznej oraz samoloty misji NATO patrolowania przestrzeni powietrznej.

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