НАТО дважды поднимало истребители ночью после объявления воздушных тревог в нескольких регионах Литвы из-за вероятного проникновения дронов из Беларуси. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на литовского вещателя LRT, один из беспилотников, вероятно, пересек воздушное пространство страны, а затем покинул его.

Два уровня воздушной тревоги

Первый желтый уровень тревоги объявили около 23:00 в Вильнюсском и Утенском регионах, а после полуночи его отменили. Позднее тревогу объявили в Алитусском регионе, после чего ее распространили на части центральной и северной Литвы и повысили до красного уровня. Жителей этих районов призвали искать укрытие.

Глава Национального центра кризисного управления Литвы Вильмантас Виткаускас заявил, что во время первого инцидента в Беларуси зафиксировали три дрона, однако ни один из них не вошел в воздушное пространство Литвы. По его словам, один беспилотник позднее залетел в Латвию.

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Закрытие аэропортов

Во время второго инцидента дрон, по предварительной оценке, вошел в Литву из Беларуси вблизи Друскининкая, пролетел на север через несколько регионов и покинул воздушное пространство страны возле Пасвалиса. Виткаускас отметил, что истребители НАТО обнаружили объект, но не сбивали его — возможно, из-за неблагоприятной погоды или соображений безопасности.

Из-за инцидентов временно закрывали аэропорты Вильнюса и Каунаса. В Вильнюсском аэропорту это затронуло три рейса и более 400 пассажиров. Латвийские Национальные вооруженные силы также объявили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве для нескольких муниципалитетов, задействовав перехватчики дронов, подразделения ПВО и самолеты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

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