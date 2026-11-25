《自然》杂志发表了题为“Augmenting reality with integrated photonics”的文章，介绍集成光子学在增强现实显示器中的应用。该出版物的参考文献汇集了关于光子集成电路、可见光技术以及用于靠近眼睛放置的紧凑型设备组件的研究。

AR显示器技术

所引用的资料包括关于基于氮化硅和硅光子学平台、集成激光器以及用于可见光范围的液晶相位调制器的研究。该列表还包括有关多色激光系统、基于大型光子集成电路的平面激光显示器，以及直接在芯片上进行光束扫描的研究。

另有研究涉及用于AR眼镜的光模块、波导显示器、微型LED，以及采用微机电镜的激光扫描。该选编还提及紧凑型RGB激光模块和用于增强现实眼镜的投影系统的商业及专利开发成果。

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光控制

参考资料列表中包括关于波导、超表面和集成光学相控阵的研究。这类研究涵盖自由空间中光的形成与定向，以及在投影式、全息式和视网膜显示器中的应用。

该出版物还引用了关于增强现实中图像感知的研究：视场、人眼分辨率，以及与视觉表现下降和眼疲劳相关的会聚—调节冲突。部分所列研究还探讨了集成光子学在量子通信、光遗传学、原子系统控制、激光雷达和光通信中的应用。

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