Czasopismo Nature opublikowało materiał „Augmenting reality with integrated photonics”, poświęcony wykorzystaniu zintegrowanej fotoniki w wyświetlaczach rzeczywistości rozszerzonej. Bibliografia publikacji obejmuje prace dotyczące fotonicznych układów scalonych, technologii światła widzialnego oraz komponentów do kompaktowych urządzeń umieszczanych blisko oka.

Technologie dla wyświetlaczy AR

Wśród przytoczonych źródeł znajdują się badania platform opartych na azotku krzemu i fotonice krzemowej, zintegrowanych laserów oraz ciekłokrystalicznych modulatorów fazowych dla zakresu widzialnego. Lista obejmuje także prace na temat wielokolorowych systemów laserowych, płaskich wyświetlaczy laserowych opartych na dużych fotonicznych układach scalonych oraz skanowania wiązki bezpośrednio na chipie.

Osobne prace dotyczą modułów świetlnych do okularów AR, wyświetlaczy falowodowych, mikrodiod LED oraz skanowania laserowego z wykorzystaniem luster mikroelektromechanicznych. W zestawieniu wspomniano także o komercyjnych i opatentowanych rozwiązaniach kompaktowych modułów laserowych RGB oraz systemów projekcyjnych do okularów rzeczywistości rozszerzonej.

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Sterowanie światłem

W wykazie źródeł przedstawiono prace dotyczące falowodów, metapowierzchni oraz zintegrowanych optycznych szyków fazowanych. Badania te obejmują kształtowanie i kierowanie światła w wolnej przestrzeni, a także zastosowania w wyświetlaczach projekcyjnych, holograficznych i siatkówkowych.

Publikacja odwołuje się również do badań nad percepcją obrazu w rzeczywistości rozszerzonej: polem widzenia, rozdzielczością ludzkiego oka oraz konfliktem konwergencji i akomodacji, który wiąże się z pogorszeniem wydajności wzrokowej i zmęczeniem oczu. Część przytoczonych prac rozważa także zintegrowaną fotonikę w zastosowaniach dla komunikacji kwantowej, optogenetyki, sterowania układami atomowymi, LiDAR-u i komunikacji optycznej.

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