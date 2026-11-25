Журнал Nature опубликовал материал «Augmenting reality with integrated photonics», посвящённый использованию интегрированной фотоники для дисплеев дополненной реальности. В библиографии публикации собраны работы о фотонных интегральных схемах, технологиях видимого света и компонентах для компактных устройств, размещаемых возле глаза.

Технологии для AR-дисплеев

Среди приведённых источников есть исследования платформ на основе нитрида кремния и кремниевой фотоники, интегрированных лазеров и жидкокристаллических фазовых модуляторов для видимого диапазона. В списке также есть работы о многоцветных лазерных системах, плоских лазерных дисплеях на больших фотонных интегральных схемах и сканировании луча непосредственно на чипе.

Отдельные работы касаются световых модулей для AR-очков, волноводных дисплеев, микросветодиодов и лазерного сканирования с использованием микроэлектромеханических зеркал. В подборке также упомянуты коммерческие и патентные разработки компактных RGB-лазерных модулей и систем проекции для очков дополненной реальности.

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Управление светом

В перечне источников представлены работы о волноводах, метаповерхностях и интегрированных оптических фазированных решётках. Такие исследования охватывают формирование и направление света в свободном пространстве, а также применение для проекционных, голографических и ретинальных дисплеев.

Публикация ссылается и на исследования восприятия изображения в дополненной реальности: поля зрения, разрешающей способности человеческого глаза и конфликта между конвергенцией и аккомодацией, который связывают с ухудшением зрительной производительности и усталостью глаз. Часть приведённых работ также рассматривает интегрированную фотонику для квантовых коммуникаций, оптогенетики, управления атомными системами, LiDAR и оптической связи.

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