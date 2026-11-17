美国俄勒冈州立大学的科学家开发出 BVR-X 材料，用于从含有大量水蒸气的工业排放物中捕集二氧化碳。该材料属于金属有机框架材料，即 MOF。实验室测试结果显示，它在高湿度条件下仍能保持吸收 CO₂ 的能力，ScienceDaily 报道。

水不会阻碍 CO₂ 吸收

MOF 是由金属离子和有机分子构成的晶体结构。它们具有微观孔隙，气体分子可吸附在孔隙表面。然而，对许多这类材料而言，水蒸气是一个问题：它会占据吸收二氧化碳所需的孔隙空间，并降低该过程的效率。

BVR-X 的内部结构在很大程度上将水和 CO₂ 分隔在微孔的不同区域。因此，水分子不会与二氧化碳争夺吸附位点。化学教授 Kyriakos Stylianou 指出，这种结构使该材料能够在更接近真实工业排放的条件下工作。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在接近工业条件下进行测试

在实验室测试中，BVR-X 能够有效从高度潮湿的气流中捕集 CO₂，其中二氧化碳浓度仅为 4%。这一水平尤其是天然气燃烧排放物的典型特征，在存在大量水蒸气的情况下分离出少量 CO₂ 尤其困难。

研究人员还发现，该材料可以重复使用：在数十个循环中吸收和释放 CO₂，效率并未下降。这对于潜在的工业应用十分重要，因为碳捕集系统需要对吸附剂进行多次再生以控制成本。

研究结果发表在《Angewandte Chemie》期刊上。科学家已为这项开发提交专利申请。来自加州大学伯克利分校、俄勒冈大学和 ARAMCO 研究中心的研究人员也参与了这项工作。

关注我们在