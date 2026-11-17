Naukowcy z Oregon State University w USA opracowali materiał BVR-X do wychwytywania dwutlenku węgla z emisji przemysłowych zawierających duże ilości pary wodnej. Materiał należy do klasy szkieletów metaloorganicznych, czyli MOF, i według wyników testów laboratoryjnych zachowuje zdolność pochłaniania CO₂ przy wysokiej wilgotności, informuje ScienceDaily.

Woda nie blokuje pochłaniania CO₂

MOF to struktury krystaliczne utworzone z jonów metali i cząsteczek organicznych. Mają mikroskopijne pory, na których powierzchni mogą adsorbować się cząsteczki gazu. Jednak para wodna jest problemem dla wielu takich materiałów: zajmuje przestrzeń w porach potrzebną do pochłaniania dwutlenku węgla i obniża wydajność procesu.

BVR-X ma wewnętrzną strukturę, która w dużej mierze rozdziela wodę i CO₂ w różnych obszarach mikroporów. Dzięki temu cząsteczki wody nie konkurują z dwutlenkiem węgla o miejsca adsorpcji. Profesor chemii Kyriakos Stylianou zaznaczył, że taka organizacja pozwala materiałowi działać w warunkach bliższych rzeczywistym emisjom przemysłowym.

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Testy w warunkach zbliżonych do przemysłowych

Podczas testów laboratoryjnych BVR-X skutecznie wychwytywał CO₂ z bardzo wilgotnego strumienia gazu, w którym stężenie dwutlenku węgla wynosiło zaledwie 4%. Taki poziom jest charakterystyczny między innymi dla emisji ze spalania gazu ziemnego, gdzie wydzielenie niewielkiej części CO₂ przy obecności znacznej ilości pary wodnej jest szczególnie trudne.

Badacze ustalili również, że materiał może być używany wielokrotnie: pochłaniał i uwalniał CO₂ przez dziesiątki cykli bez utraty wydajności. Ma to znaczenie dla potencjalnego zastosowania przemysłowego, ponieważ systemy wychwytywania dwutlenku węgla wymagają wielokrotnej regeneracji sorbentów, aby ograniczać koszty.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Angewandte Chemie. Naukowcy złożyli wniosek patentowy dotyczący opracowania. W pracach uczestniczyli również badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Oregonu oraz centrum badawczego ARAMCO.

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