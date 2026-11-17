Ученые Университета штата Орегон в США разработали материал BVR-X для улавливания диоксида углерода из промышленных выбросов с большим количеством водяного пара. Материал относится к классу металлоорганических каркасов, или MOF, и, по результатам лабораторных испытаний, сохраняет способность поглощать CO₂ при высокой влажности, сообщает ScienceDaily.

Вода не блокирует поглощение CO₂

MOF — это кристаллические структуры, образованные ионами металлов и органическими молекулами. Они имеют микроскопические поры, на поверхности которых могут адсорбироваться молекулы газа. Однако для многих таких материалов водяной пар является проблемой: он занимает пространство в порах, необходимое для поглощения диоксида углерода, и снижает эффективность процесса.

BVR-X имеет внутреннюю структуру, которая в основном разделяет воду и CO₂ в разных участках микропор. Благодаря этому молекулы воды не конкурируют с диоксидом углерода за места адсорбции. Профессор химии Кириакос Стилиану отметил, что такая организация позволяет материалу работать в условиях, более близких к реальным промышленным выбросам.

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Испытания в условиях, приближенных к промышленным

Во время лабораторных тестов BVR-X эффективно улавливал CO₂ из очень влажного газового потока, в котором концентрация диоксида углерода составляла всего 4%. Такой уровень характерен, в частности, для выбросов от сжигания природного газа, где выделить небольшую долю CO₂ при наличии значительного количества водяного пара особенно сложно.

Исследователи также установили, что материал можно использовать многократно: он поглощал и высвобождал CO₂ в течение десятков циклов без потери эффективности. Это важно для потенциального промышленного применения, поскольку системы улавливания углерода требуют многократной регенерации сорбентов, чтобы сдерживать расходы.

Результаты исследования опубликовали в журнале Angewandte Chemie. Ученые подали патентную заявку на разработку. В работе также участвовали исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, Университета Орегона и исследовательского центра ARAMCO.

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