科学家在新西兰的邦蒂群岛和安提波德群岛发现，两个人字冠企鹅种群呈现相反趋势。自1995年以来，安提波德群岛的繁殖对数量减少了40%以上，而面积小得多的邦蒂群岛种群至少在四分之一个世纪以来基本保持不变，ScienceDaily报道。

大小不同的岛屿上数量几乎相同

奥塔哥大学的研究人员于2022年至2024年使用无人机调查了这些群落。他们拍摄并统计了两组岛屿上该物种的所有繁殖群落，完成了首次对整个人字冠企鹅种群的综合普查。

面积仅50公顷的邦蒂群岛约有27,800对繁殖对。面积约为其40倍、此前被认为是该物种主要据点的安提波德群岛，则记录到约29,800对。与20世纪90年代中期的历史数据对比显示，数量下降发生在安提波德群岛。

捕食者、风暴和迁徙路线

研究作者认为，多种因素可能影响安提波德群岛上群落的状况。其中包括贼鸥对鸟卵和雏鸟的捕食、引发滑坡并破坏群落的更强风暴，以及鸟类季节性活动的差异。

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繁殖季结束后，来自安提波德群岛的企鹅会长距离迁徙至南极极锋区。相比之下，邦蒂群岛的鸟类停留在更靠近筑巢地点的区域，那里水域可能更加避风，并能提供更多食物。

研究人员还认为，在东部跳岩企鹅数量急剧减少后，贼鸥的压力可能有所加剧。目前，安提波德群岛上这种企鹅的繁殖对不足1,000对。

掩盖一个种群危机的风险

人字冠企鹅在国际自然保护联盟濒危物种红色名录中被列为濒危物种。与此同时，研究作者警告，对两个种群进行合并评估可能会将该物种的总体等级提高至“易危”，并掩盖安提波德群岛数量下降的规模。科学家称，稳定的邦蒂群岛种群可能是该物种最后一个可靠据点，但指出其容易受到工业捕鱼的影响。

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