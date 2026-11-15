Na nowozelandzkich Wyspach Bounty i Antypodach naukowcy ustalili, że dwie populacje pingwinów grzebieniastych wykazują przeciwstawne tendencje. Na Antypodach liczba par lęgowych od 1995 roku zmniejszyła się o ponad 40%, podczas gdy populacja na znacznie mniejszych Wyspach Bounty pozostaje praktycznie niezmieniona od co najmniej ćwierć wieku, informuje ScienceDaily.

Niemal taka sama liczebność na wyspach o różnej wielkości

Badacze z Uniwersytetu Otago przeprowadzili w latach 2022–2024 badanie kolonii z wykorzystaniem dronów. Sfografowali i policzyli wszystkie kolonie lęgowe tego gatunku na obu grupach wysp, dokonując pierwszego kompleksowego spisu całej populacji pingwinów grzebieniastych.

Na Wyspach Bounty o powierzchni zaledwie 50 hektarów naliczono około 27 800 par lęgowych. Na Antypodach, które są około 40 razy większe i wcześniej uważano je za główną ostoję gatunku, odnotowano około 29 800 par. Porównanie z danymi historycznymi z połowy lat 90. wykazało, że spadek nastąpił właśnie na Antypodach.

Drapieżniki, sztormy i trasy migracji

Autorzy badania przypuszczają, że na stan kolonii na Antypodach może wpływać kilka czynników. Należą do nich drapieżnictwo wydrzyków polujących na jaja i pisklęta, silniejsze sztormy powodujące osuwiska i niszczące kolonie, a także różnice w sezonowych przemieszczaniach ptaków.

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Po zakończeniu sezonu rozrodczego pingwiny z Antypodów migrują na znaczne odległości do antarktycznej strefy frontu polarnego. Z kolei ptaki z Wysp Bounty pozostają bliżej miejsc gniazdowania, gdzie wody mogą być bardziej osłonięte i zapewniać więcej pokarmu.

Badacze przypuszczają również, że presja ze strony wydrzyków mogła się nasilić po gwałtownym spadku liczebności pingwinów skalnych wschodnich. Obecnie na Antypodach pozostaje mniej niż 1 000 ich par lęgowych.

Ryzyko ukrycia kryzysu w jednej populacji

Pingwin grzebieniasty ma status gatunku zagrożonego wyginięciem na Czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Jednocześnie autorzy pracy ostrzegają, że łączna ocena obu populacji może poprawić ogólny status gatunku do kategorii „narażony” i ukryć skalę spadku na Antypodach. Naukowcy określają stabilną populację Wysp Bounty jako prawdopodobnie ostatnią pewną ostoję gatunku, lecz wskazują na jej podatność na rybołówstwo przemysłowe.

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