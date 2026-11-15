Науковці виявили падіння чисельності пінгвінів на Антиподах на 40% — ScienceDaily

На островах Баунті та Антиподів у Новій Зеландії науковці встановили, що дві популяції прямочубих пінгвінів демонструють протилежні тенденції. На островах Антиподів чисельність гніздових пар від 1995 року скоротилася більш ніж на 40%, тоді як популяція на значно менших островах Баунті залишається практично незмінною щонайменше чверть століття, повідомляє ScienceDaily.

Майже однакова чисельність на островах різного розміру

Дослідники Університету Отаго провели обстеження колоній за допомогою дронів у 2022–2024 роках. Вони сфотографували й підрахували всі гніздові колонії виду на обох групах островів, здійснивши перший комплексний облік усієї популяції прямочубих пінгвінів.

На островах Баунті площею лише 50 гектарів нарахували приблизно 27 800 гніздових пар. На островах Антиподів, які приблизно у 40 разів більші та раніше вважалися головним осередком виду, зафіксували близько 29 800 пар. Порівняння з історичними даними від середини 1990-х років показало, що скорочення відбулося саме на Антиподах.

Хижаки, шторми та маршрути переміщень

Автори дослідження припускають, що на стан колоній на Антиподах можуть впливати кілька чинників. Серед них — хижацтво поморників, які полюють на яйця та пташенят, потужніші шторми, що спричиняють зсуви й руйнують колонії, а також відмінності у сезонних переміщеннях птахів.

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Після завершення сезону розмноження пінгвіни з Антиподів мігрують на значні відстані до Антарктичної полярної фронтальної зони. Натомість птахи з Баунті тримаються ближче до місць гніздування, де води можуть бути захищенішими та забезпечувати більше корму.

Дослідники також припускають, що тиск поморників міг посилитися після різкого скорочення чисельності східних скельних пінгвінів. На Антиподах нині лишається менш як 1 000 їхніх гніздових пар.

Ризик приховати кризу в одній популяції

Прямочубий пінгвін має статус виду під загрозою зникнення у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Водночас автори роботи застерігають, що спільна оцінка двох популяцій може поліпшити загальний статус виду до категорії «вразливий» і приховати масштаб спаду на Антиподах. Стабільну популяцію Баунті науковці називають імовірно останнім надійним осередком виду, але вказують на її вразливість до промислового рибальства.

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