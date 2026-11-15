На новозеландских островах Баунти и Антиподов учёные установили, что две популяции хохлатых пингвинов демонстрируют противоположные тенденции. На островах Антиподов число гнездящихся пар с 1995 года сократилось более чем на 40%, тогда как популяция на значительно меньших островах Баунти остаётся практически неизменной как минимум четверть века, сообщает ScienceDaily.

Почти одинаковая численность на островах разного размера

Исследователи Университета Отаго провели обследование колоний с помощью дронов в 2022–2024 годах. Они сфотографировали и подсчитали все гнездовые колонии вида на обеих группах островов, проведя первую комплексную перепись всей популяции хохлатых пингвинов.

На островах Баунти площадью всего 50 гектаров насчитали примерно 27 800 гнездящихся пар. На островах Антиподов, которые примерно в 40 раз больше и ранее считались главным оплотом вида, зафиксировали около 29 800 пар. Сравнение с историческими данными середины 1990-х годов показало, что сокращение произошло именно на Антиподах.

Хищники, штормы и маршруты перемещений

Авторы исследования предполагают, что на состояние колоний на Антиподах могут влиять несколько факторов. Среди них — хищничество поморников, охотящихся на яйца и птенцов, более мощные штормы, вызывающие оползни и разрушающие колонии, а также различия в сезонных перемещениях птиц.

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После завершения сезона размножения пингвины с Антиподов мигрируют на значительные расстояния в зону Антарктического полярного фронта. В то же время птицы с Баунти держатся ближе к местам гнездования, где воды могут быть более защищёнными и обеспечивать больше корма.

Исследователи также предполагают, что давление со стороны поморников могло усилиться после резкого сокращения численности восточных скальных пингвинов. Сейчас на Антиподах остаётся менее 1 000 их гнездящихся пар.

Риск скрыть кризис в одной популяции

Хохлатый пингвин имеет статус вида под угрозой исчезновения в Красном списке Международного союза охраны природы. В то же время авторы работы предупреждают, что общая оценка двух популяций может улучшить общий статус вида до категории «уязвимый» и скрыть масштаб спада на Антиподах. Стабильную популяцию Баунти учёные называют, вероятно, последним надёжным оплотом вида, но указывают на её уязвимость перед промышленным рыболовством.

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