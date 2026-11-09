美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）在收到驾驶员和乘客在侧气囊展开时严重烧伤的报告后，已对超过120万辆福特探险者SUV展开初步调查。据安纳多卢通讯社报道，此次调查涉及估计1,236,155辆2021至2026车型年车辆。

烧伤投诉

NHTSA缺陷调查办公室收到车主提出的八起投诉，以及Early Warning Reporting系统中有关死亡和伤害的四份报告。这些材料报告了侧气囊展开后发生的烧伤。

驾驶员和前排乘客报告称，在座椅安装式侧气囊展开的事故中受伤。根据投诉中的描述，主要是需要医疗救治的二度或三度烧伤。部分投诉涉及在福特探险者警用拦截车型中受伤的执法人员。

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这项于11月6日启动的调查，旨在评估疑似缺陷的范围、发生频率及其可能造成的安全后果。

对Waymo的单独审查

此外，NHTSA对2,895辆配备Waymo第五代自动驾驶系统的车辆启动了召回审查。监管机构报告了多起此类车辆驶过开启红色闪光灯或伸出停车标志的停靠校车的事件。

Waymo于2025年12月10日提交了召回编号25E084，其中包括软件更新，旨在确保车辆在需要的情况下停车。该公司表示，截至2025年11月17日，已完成所有受影响车辆的更新。然而，在NHTSA初步调查中发现的大多数事件发生在这一日期之后。监管机构将审查召回措施是否充分，以及违规行为持续发生的原因。

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