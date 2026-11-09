В США Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) начало предварительную проверку более 1,2 млн внедорожников Ford Explorer после сообщений о серьёзных ожогах водителей и пассажиров при срабатывании боковых подушек безопасности. Проверка охватывает примерно 1 236 155 автомобилей 2021–2026 модельных годов, сообщает Anadolu Agency.

Жалобы на ожоги

Управление расследований дефектов NHTSA получило восемь жалоб от владельцев автомобилей, а также четыре отчёта в системе Early Warning Reporting о смертельных случаях и травмах. В этих материалах сообщалось об ожогах после срабатывания боковых подушек безопасности.

Водители и пассажиры переднего сиденья сообщали о травмах во время аварий, при которых срабатывали установленные в сиденьях боковые подушки безопасности. Согласно описаниям в жалобах, речь преимущественно шла об ожогах второй или третьей степени, требовавших медицинской помощи. Часть обращений касается сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в автомобилях Ford Explorer Police Interceptor.

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Расследование, открытое 6 ноября, должно оценить масштабы, частоту и возможные последствия для безопасности предполагаемого дефекта.

Отдельная проверка Waymo

Отдельно NHTSA начала проверку отзыва 2 895 автомобилей с системой автоматизированного управления Waymo пятого поколения. Регулятор сообщил о многочисленных случаях, когда такие автомобили проезжали мимо остановившихся школьных автобусов с включёнными красными мигающими огнями или выдвинутыми знаками остановки.

Waymo подала отзыв 25E084 10 декабря 2025 года, предусмотрев обновление программного обеспечения, которое должно было обеспечить остановку автомобилей в необходимых ситуациях. Компания заявила, что завершила обновление всех охваченных автомобилей к 17 ноября 2025 года. При этом большинство инцидентов, выявленных в ходе предварительного расследования NHTSA, произошло после этой даты. Регулятор проверит достаточность мер по отзыву и причины продолжения нарушений.

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