W Stanach Zjednoczonych Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) rozpoczęła wstępną kontrolę ponad 1,2 mln SUV-ów Ford Explorer po doniesieniach o poważnych oparzeniach kierowców i pasażerów podczas aktywacji bocznych poduszek powietrznych. Kontrola obejmuje szacunkowo 1 236 155 pojazdów z lat modelowych 2021–2026, informuje Anadolu Agency.

Skargi dotyczące oparzeń

Biuro Dochodzeń w Sprawie Usterek NHTSA otrzymało osiem skarg od właścicieli pojazdów, a także cztery zgłoszenia w systemie Early Warning Reporting dotyczące ofiar śmiertelnych i obrażeń. W tych materiałach zgłaszano oparzenia po aktywacji bocznych poduszek powietrznych.

Kierowcy i pasażerowie przednich siedzeń zgłaszali obrażenia podczas wypadków, w których aktywowały się montowane w siedzeniach boczne poduszki powietrzne. Z opisów w skargach wynika, że chodziło głównie o oparzenia drugiego lub trzeciego stopnia wymagające pomocy medycznej. Część zgłoszeń dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, którzy ucierpieli w pojazdach Ford Explorer Police Interceptor.

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Dochodzenie, wszczęte 6 listopada, ma ocenić skalę, częstotliwość oraz możliwe konsekwencje dla bezpieczeństwa wynikające z prawdopodobnej usterki.

Oddzielna kontrola Waymo

Oddzielnie NHTSA wszczęła kontrolę wycofania z rynku 2 895 pojazdów z systemem zautomatyzowanej jazdy Waymo piątej generacji. Regulator poinformował o licznych przypadkach, w których takie pojazdy przejeżdżały obok zatrzymanych autobusów szkolnych z włączonymi czerwonymi światłami migającymi lub wysuniętymi znakami stopu.

Waymo złożyła zgłoszenie wycofania 25E084 10 grudnia 2025 roku, przewidujące aktualizację oprogramowania, która miała zapewnić zatrzymanie pojazdów w wymaganych sytuacjach. Firma oświadczyła, że zakończyła aktualizację wszystkich objętych nią pojazdów do 17 listopada 2025 roku. Jednocześnie większość incydentów wykrytych podczas wstępnego dochodzenia NHTSA miała miejsce po tej dacie. Regulator sprawdzi wystarczalność działań w ramach wycofania oraz przyczyny dalszego występowania naruszeń.

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