澳大利亚一国党（One Nation）维多利亚州支部在发现普雷斯顿选区候选人弗兰科·瓜尔迪亚尼的社交媒体发文后，撤回了对他的支持。据《卫报》报道，瓜尔迪亚尼在被问及阿道夫·希特勒时，仅回复了“GOAT”一词——该缩写意为“史上最佳”。

党的决定

社交平台X上的这则帖子要求用户用一个词形容希特勒，并且要“残酷地诚实”。一国党代表于周二上午得知这些发文。一名党内官员与瓜尔迪亚尼讨论了这些内容，并确认其真实性，随后该党撤回了对他的提名。

一国党维多利亚州领导人沃伦·皮克林表示，该党对这些评论感到愤慨。他还称，瓜尔迪亚尼已不再是一国党成员，持有此类观点的人在党内没有容身之地。

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其他发文

据《卫报》报道，这名前候选人的账号中有被该媒体描述为伊斯兰恐惧症的评论，其中包括提及拆除或纵火焚烧清真寺。该账号还与反移民组织Kights Templar International的帖子互动。

该媒体指出，尽管该党曾表示投入时间和资金来改进这一流程，但尚不清楚为何在候选人筛选和审查期间没有发现瓜尔迪亚尼的发文记录。瓜尔迪亚尼已不再被列为一国党官方网站上的候选人。《卫报》已向他寻求置评。

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