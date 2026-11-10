Австралійський осередок партії One Nation у штаті Вікторія відкликав підтримку кандидата від округу Престон Франко Гуардіані після виявлення його дописів у соцмережах. Як повідомляє The Guardian, Гуардіані у відповідь на запитання про Адольфа Гітлера одним словом написав GOAT — абревіатуру, що означає «найкращий усіх часів».

Рішення партії

Допис із запитанням у соцмережі X закликав користувачів описати Гітлера одним словом і бути «жорстоко чесними». Представники One Nation дізналися про публікації у вівторок вранці. Один із посадовців партії обговорив їх із Гуардіані та підтвердив їхню справжність, після чого партія відкликала його висунення.

Лідер One Nation у Вікторії Воррен Пікерінг заявив, що партія обурена цими коментарями. Він також сказав, що Гуардіані більше не є членом One Nation, а людям із такими поглядами не місце в партії.

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Інші дописи

За даними The Guardian, в акаунті колишнього кандидата були коментарі, які видання характеризує як ісламофобські, зокрема згадки про знесення або підпал мечетей. Акаунт також взаємодіяв із публікаціями антиімміграційної групи Kights Templar International.

Видання зазначає, що незрозуміло, чому історію дописів Гуардіані не виявили під час відбору та перевірки кандидатів, хоча партія заявляла про вкладення часу й коштів у вдосконалення цього процесу. Гуардіані більше не вказаний кандидатом One Nation на офіційному сайті партії. The Guardian звернулася до нього по коментар.

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