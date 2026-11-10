Викторианское отделение австралийской партии One Nation отозвало поддержку кандидата от округа Престон Франко Гуардиани после обнаружения его публикаций в социальных сетях. Как сообщает The Guardian, Гуардиани ответил на вопрос об Адольфе Гитлере одним словом — GOAT, аббревиатурой, означающей «величайший всех времён».

Решение партии

Публикация в социальной сети X призывала пользователей описать Гитлера одним словом и быть «жестоко честными». Представители One Nation узнали об этих публикациях во вторник утром. Один из представителей партии обсудил их с Гуардиани и подтвердил их подлинность, после чего партия отозвала его выдвижение.

Лидер One Nation в Виктории Уоррен Пикеринг заявил, что партия возмущена этими комментариями. Он также сказал, что Гуардиани больше не является членом One Nation, а людям с такими взглядами не место в партии.

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По данным The Guardian, в аккаунте бывшего кандидата были комментарии, которые издание охарактеризовало как исламофобские, в том числе упоминания о сносе или поджоге мечетей. Аккаунт также взаимодействовал с публикациями антииммиграционной группы Kights Templar International.

Издание отмечает, что неясно, почему история публикаций Гуардиани не была выявлена в ходе отбора и проверки кандидатов, хотя партия заявляла о вложении времени и средств в совершенствование этого процесса. Гуардиани больше не указан как кандидат One Nation на официальном сайте партии. The Guardian обратился к нему за комментарием.

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