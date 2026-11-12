В Румынии первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» планируют повторно подключить к национальной энергосистеме 13 ноября. На номинальную мощность он должен выйти на следующий день, 14 ноября.

Подключение перенесли на один день

Как сообщает Romania Insider, компания Nuclearelectrica подала на Бухарестскую фондовую биржу отчет с обновленным графиком. В нем указано, что первый блок подключат к энергосистеме 13 ноября. Ранее компания сообщала о запланированном подключении на день раньше.

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В Nuclearelectrica объяснили задержку тем, что восстановительные работы требуют больше времени для завершения. Они проводятся в соответствии с требованиями ядерной безопасности.

Второй блок уже поставляет электроэнергию

Второй энергоблок АЭС «Чернаводэ» уже синхронизировали с национальной электросетью. Он начал поставлять электроэнергию 11 ноября, отмечает издание.

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