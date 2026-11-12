У Румунії перший енергоблок АЕС «Чернаводе» планують повторно підключити до національної енергосистеми 13 листопада. На номінальну потужність він має вийти наступного дня — 14 листопада.

Підключення перенесли на день

Як повідомляє Romania Insider, компанія Nuclearelectrica подала до Бухарестської фондової біржі звіт з оновленим графіком. У ньому зазначено, що перший блок підключать до енергосистеми 13 листопада. Раніше компанія повідомляла про заплановане підключення на день раніше.

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У Nuclearelectrica пояснили затримку тим, що відновлювальні роботи потребують більше часу для завершення. Їх проводять відповідно до вимог ядерної безпеки.

Другий блок уже постачає електроенергію

Другий енергоблок АЕС «Чернаводе» вже синхронізували з національною електромережею. Він почав постачати електроенергію 11 листопада, зазначає видання.

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