W Rumunii pierwszy blok elektrowni jądrowej Cernavodă ma zostać ponownie podłączony do krajowego systemu elektroenergetycznego 13 listopada. Moc znamionową ma osiągnąć następnego dnia, 14 listopada.

Podłączenie przesunięto o jeden dzień

Jak podaje Romania Insider, spółka Nuclearelectrica złożyła na Bukareszteńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych raport ze zaktualizowanym harmonogramem. Wskazano w nim, że pierwszy blok zostanie podłączony do systemu elektroenergetycznego 13 listopada. Wcześniej spółka informowała o planowanym podłączeniu dzień wcześniej.

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W Nuclearelectrica wyjaśniono, że opóźnienie wynika z tego, iż prace odtworzeniowe wymagają więcej czasu na zakończenie. Są one prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa jądrowego.

Drugi blok już dostarcza energię elektryczną

Drugi blok elektrowni jądrowej Cernavodă został już zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną. Rozpoczął dostawy energii elektrycznej 11 listopada, zaznacza publikacja.

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