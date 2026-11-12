В Польше Региональная прокуратура в Гданьске направила в районный суд Варшавы обвинительный акт в отношении пяти человек по делу о средствах Фонда Alior Bank. По версии следствия, 850 тысяч злотых были перечислены с нарушением законодательства, а часть денег впоследствии использовали для кампании перед общенациональным референдумом 15 октября 2023 года, сообщает RMF24.

Кого касается обвинительный акт

Среди обвиняемых — бывшие председатель и вице-председатель Фонда Alior Bank Кшиштоф С. и Анета Р., а также бывший вице-председатель Alior Bank Яцек П. В деле также фигурируют председатель Фонда POLSKA360 Артур К. и руководитель Фонда Rzeczypospolitej POLONIKA Дзянис З.

Прокуратура утверждает, что Кшиштоф С. и Анета Р. ненадлежащим образом распоряжались имуществом фонда. По данным следствия, Яцек П. якобы руководил этой схемой, используя служебное положение и фактическое влияние на деятельность фонда. Двое руководителей организаций, получивших средства, должны отвечать за их дальнейшее расходование. Всем пятерым может грозить от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Переводы перед голосованием

Речь идет о трех пожертвованиях, сделанных в октябре 2023 года: 410 тысяч злотых для Фонда POLSKA360 и 290 тысяч злотых для Фонда Rzeczypospolitej POLONIKA — 4 октября, а также 150 тысяч злотых для Молодежного стрелкового клуба KALIBER — 11 октября. По мнению следователей, суммы и назначение этих переводов не соответствовали уставным целям Фонда Alior Bank. Также, по данным прокуратуры, перед заключением соглашений деятельность и надежность получателей средств не были должным образом проверены.

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Следствие установило, что POLSKA360 потратила 408 140 злотых на объявления, связанные с кампанией перед референдумом, из которых 400 тысяч злотых получила компания Polska Press. Фонд Rzeczypospolitej POLONIKA перечислил 270 тысяч злотых Polska Press и 20 тысяч злотых Nikris Media. Клуб KALIBER, по данным прокуратуры, потратил 40 516,20 злотых на газетное объявление и 75 тысяч злотых на интернет-рекламу.

Почему руководителям KALIBER не предъявили обвинений

Лицам, руководившим клубом KALIBER, не предъявили обвинений, поскольку сумма расходов, не соответствовавших уставу, не превысила 200 тысяч злотых. Прокуратура объяснила, что для привлечения к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса Польши значительный имущественный ущерб должен превышать эту сумму.

Референдум состоялся одновременно с парламентскими выборами 15 октября 2023 года. Явка составила 40,91%, поэтому его результаты не стали обязательными.

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