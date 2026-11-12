W Polsce Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom w sprawie środków Fundacji Alior Bank. Według śledztwa 850 tys. złotych przelano z naruszeniem prawa, a część pieniędzy została później wykorzystana na kampanię przed ogólnokrajowym referendum 15 października 2023 roku, informuje RMF24.

Kogo obejmuje akt oskarżenia

Wśród oskarżonych są były prezes i była wiceprezes Fundacji Alior Bank, Krzysztof S. i Aneta R., a także były wiceprezes Alior Banku Jacek P. W sprawie występują również prezes Fundacji POLSKA360 Artur K. oraz kierownik Fundacji Rzeczypospolitej POLONIKA Dzianis Z.

Prokuratura twierdzi, że Krzysztof S. i Aneta R. nienależycie rozporządzali majątkiem fundacji. Według śledztwa Jacek P. miał kierować tym procederem, wykorzystując stanowisko służbowe i faktyczny wpływ na działalność fundacji. Dwaj kierownicy organizacji, które otrzymały środki, mają odpowiadać za ich późniejsze wydatkowanie. Wszystkim pięciu może grozić od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przelewy przed głosowaniem

Chodzi o trzy darowizny dokonane w październiku 2023 roku: 410 tys. złotych dla Fundacji POLSKA360 i 290 tys. złotych dla Fundacji Rzeczypospolitej POLONIKA 4 października, a także 150 tys. złotych dla Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego KALIBER 11 października. Zdaniem śledczych kwoty i cele tych przelewów nie odpowiadały celom statutowym Fundacji Alior Bank. Prokuratura podała również, że przed zawarciem umów nie zweryfikowano należycie działalności i wiarygodności odbiorców środków.

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Śledztwo ustaliło, że POLSKA360 wydała 408 140 złotych na ogłoszenia związane z kampanią przed referendum, z czego 400 tys. złotych otrzymała spółka Polska Press. Fundacja Rzeczypospolitej POLONIKA przelała 270 tys. złotych do Polska Press i 20 tys. złotych do Nikris Media. Klub KALIBER, według prokuratury, wydał 40 516,20 złotych na ogłoszenie prasowe i 75 tys. złotych na reklamę internetową.

Dlaczego liderom KALIBER nie postawiono zarzutów

Osoby kierujące klubem KALIBER nie usłyszały zarzutów, ponieważ kwota wydatków niezgodnych ze statutem nie przekroczyła 200 tys. złotych. Prokuratura wyjaśniła, że dla odpowiedzialności na podstawie odpowiedniego artykułu polskiego Kodeksu karnego znaczna szkoda majątkowa musi przekraczać tę kwotę.

Referendum odbyło się równocześnie z wyborami parlamentarnymi 15 października 2023 roku. Frekwencja wyniosła 40,91%, dlatego jego wyniki nie stały się wiążące.

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