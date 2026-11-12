波兰格但斯克地区检察院已向华沙区法院提交针对五人的起诉书，案件涉及Alior Bank基金会的资金。调查人员认为，85万兹罗提的转账违反了法律规定，其中部分资金后来被用于2023年10月15日全国公投前的竞选活动，RMF24报道。

起诉书涉及哪些人

被起诉者包括Alior Bank基金会前主席克日什托夫·S.和前副主席阿内塔·R.，以及Alior Bank前副主席雅采克·P.。案件还涉及POLSKA360基金会主席阿图尔·K.以及Rzeczypospolitej POLONIKA基金会负责人德贾尼斯·Z.

检方称，克日什托夫·S.和阿内塔·R.不当处置了基金会财产。根据调查，雅采克·P.涉嫌利用职务地位及其对基金会活动的实际影响力指挥该计划。两名获得资金的组织负责人须为资金的后续支出负责。五人均可能面临三个月至五年监禁。

投票前的转账

案件涉及2023年10月进行的三笔捐款：10月4日向POLSKA360基金会捐赠41万兹罗提、向Rzeczypospolitej POLONIKA基金会捐赠29万兹罗提，以及10月11日向KALIBER青年射击俱乐部捐赠15万兹罗提。调查人员认为，这些转账的金额和用途不符合Alior Bank基金会的章程宗旨。检方还表示，在签订协议前，没有妥善核查资金接收方的活动和可靠性。

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调查发现，POLSKA360在与公投前竞选活动相关的广告上花费了408,140兹罗提，其中Polska Press公司获得了40万兹罗提。Rzeczypospolitej POLONIKA基金会向Polska Press转账27万兹罗提，并向Nikris Media转账2万兹罗提。根据检方数据，KALIBER俱乐部花费40,516.20兹罗提刊登报纸广告，并花费7.5万兹罗提投放网络广告。

为何KALIBER负责人未被起诉

管理KALIBER俱乐部的人员未被起诉，因为不符合章程的支出金额未超过20万兹罗提。检方解释说，根据波兰《刑法典》的相关条款追究责任，重大财产损失必须超过这一金额。

该公投于2023年10月15日与议会选举同时举行。投票率为40.91%，因此其结果不具有约束力。

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