В Польше капсулы с ибупрофеном Ibum Forte 400 mg с 16 октября 2026 года доступны только по рецепту. Препарат получил новое название — Ibum Med, сообщает RMF24.

Изменение статуса препарата

Ранее капсулы Ibum Forte 400 mg производства Hasco-Lek можно было приобрести без рецепта. Изменение вступило в силу после решения URPL. Варшавская окружная аптечная палата 5 ноября обнародовала документы, подтверждающие новый статус препарата.

Изменение касается упаковок по 6, 12, 24 и 36 капсул, а также нового варианта на 60 капсул. Каждая капсула по-прежнему содержит 400 мг ибупрофена. По данным URPL, решение приняли по запросу компании Hasco-Lek, а официальные причины изменения не обнародовали.

Показания и дозировка

В инструкции Ibum Med указано применение при боли слабой или умеренной интенсивности, в частности при головной боли, включая мигрень, зубной и мышечной боли, боли после травм и болезненной менструации. Также отдельно указано облегчение симптомов заболеваний суставов, в частности остеоартрита и ревматоидного артрита.

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При боли, лихорадке и болезненной менструации максимальная суточная доза составляет 1200 мг, то есть три капсулы. Взрослым пациентам с заболеваниями суставов врач может увеличить дозу до 2400 мг в сутки в период обострения. Пациентам следует соблюдать назначения врача.

Похожие препараты и предостережения

В то же время в Польше остаются безрецептурные препараты с похожим названием, в том числе Ibum Express Forte 400 mg в форме мягких капсул. В RMF24 отметили, что решение URPL касается только Ibum Med, а обозначения Forte и 400 mg могут быть на упаковках разных препаратов.

Ibum Med нельзя применять в последние три месяца беременности и сочетать с другими нестероидными противовоспалительными препаратами. Среди противопоказаний названы активная или перенесенная язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, тяжелая сердечная, почечная или печеночная недостаточность и аллергические реакции на аспирин или другие НПВП. Людям, принимающим антикоагулянты, следует сообщить об этом врачу, поскольку ибупрофен может повышать риск кровотечения.

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