自2026年10月16日起，波兰的布洛芬胶囊 Ibum Forte 400 mg 仅凭处方购买。该药获得了新名称——Ibum Med，RMF24报道称。

药品状态变更

此前，Hasco-Lek 生产的 Ibum Forte 400 mg 胶囊可无需处方购买。该变更在 URPL 作出决定后生效。华沙地区药剂师协会于11月5日公布了确认该药新状态的文件。

该变更涉及6粒、12粒、24粒和36粒包装，以及新的60粒包装。每粒胶囊仍含400毫克布洛芬。根据 URPL 的信息，该决定是应 Hasco-Lek 公司的请求作出的，变更的官方原因未予公布。

适应症和剂量

Ibum Med 说明书指出，该药用于轻度或中度疼痛，包括头痛（含偏头痛）、牙痛和肌肉疼痛、受伤后疼痛以及痛经。说明书还单独指出可缓解关节疾病症状，包括骨关节炎和类风湿关节炎。

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用于疼痛、发热和痛经时，最大日剂量为1200毫克，即三粒胶囊。对于患有关节疾病的成年患者，医生可在病情加重期间将剂量提高至每日2400毫克。患者应遵从医生的处方。

类似药物和注意事项

与此同时，波兰仍有名称相似的非处方药，包括软胶囊形式的 Ibum Express Forte 400 mg。RMF24指出，URPL的决定仅涉及 Ibum Med，而 Forte 和 400 mg 标识可能会出现在不同药物的包装上。

Ibum Med 不得在妊娠最后三个月使用，也不得与其他非甾体抗炎药合用。禁忌症包括活动性或既往胃或十二指肠溃疡病、严重心力衰竭、肾功能或肝功能衰竭，以及对阿司匹林或其他非甾体抗炎药的过敏反应。服用抗凝剂的人应告知医生，因为布洛芬可能增加出血风险。

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