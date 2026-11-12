W Polsce kapsułki z ibuprofenem Ibum Forte 400 mg są dostępne wyłącznie na receptę od 16 października 2026 roku. Lek otrzymał nową nazwę — Ibum Med, informuje RMF24.

Zmiana statusu leku

Wcześniej kapsułki Ibum Forte 400 mg produkowane przez Hasco-Lek można było kupić bez recepty. Zmiana weszła w życie po decyzji URPL. Warszawska Okręgowa Izba Aptekarska 5 listopada opublikowała dokumenty potwierdzające nowy status leku.

Zmiana dotyczy opakowań po 6, 12, 24 i 36 kapsułek, a także nowego wariantu zawierającego 60 kapsułek. Każda kapsułka nadal zawiera 400 mg ibuprofenu. Według URPL decyzję podjęto na wniosek spółki Hasco-Lek, a oficjalnych powodów zmiany nie ujawniono.

Wskazania i dawkowanie

W ulotce Ibum Med wskazano zastosowanie w przypadku bólu o słabym lub umiarkowanym nasileniu, w tym bólu głowy, w tym migreny, bólu zębów i mięśni, bólu po urazach oraz bolesnego miesiączkowania. Osobno wskazano również łagodzenie objawów chorób stawów, w tym choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów.

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W przypadku bólu, gorączki i bolesnego miesiączkowania maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg, czyli trzy kapsułki. U dorosłych pacjentów z chorobami stawów lekarz może zwiększyć dawkę do 2400 mg na dobę w okresie zaostrzenia. Pacjenci powinni stosować się do zaleceń lekarza.

Podobne leki i ostrzeżenia

Jednocześnie w Polsce pozostają dostępne bez recepty leki o podobnej nazwie, w tym Ibum Express Forte 400 mg w postaci miękkich kapsułek. RMF24 zaznaczyło, że decyzja URPL dotyczy wyłącznie Ibum Med, a oznaczenia Forte i 400 mg mogą znajdować się na opakowaniach różnych leków.

Ibum Med nie można stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży ani łączyć z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Wśród przeciwwskazań wymieniono czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, ciężką niewydolność serca, nerek lub wątroby oraz reakcje alergiczne na aspirynę lub inne NLPZ. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny poinformować o tym lekarza, ponieważ ibuprofen może zwiększać ryzyko krwawienia.

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