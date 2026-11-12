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В Румынии рейтинг AUR снизился до 34–35% — Romania Insider

Фёдор Крыштовский 12 Ноября 2026 10:19
В Румынии рейтинг AUR снизился до 34–35% — Romania Insider

В Румынии формирующийся союз Национальной либеральной партии (PNL) и Союза спасения Румынии (USR) поддерживают 32% избирателей, определившихся со своим выбором. Это на три процентных пункта меньше, чем у ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR), сообщает Romania Insider со ссылкой на директора INSCOP Ремуса Штефуряка.

Снижение поддержки AUR

В ноябре поддержка AUR снизилась до 34–35% против 38–40% в предыдущих опросах, сообщило издание Cursdeguvernare.ro. По словам Штефуряка, это первое снижение рейтинга партии за 18 месяцев.

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Позиции социал-демократов

В то же время Социал-демократическая партия Румынии (PSD) увеличила поддержку до 22–24% после возвращения в правительство. В майских замерах INSCOP 2026 года рейтинг PSD составлял около 18%, что было исторически низким показателем после краха правительства Илие Боложана.

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