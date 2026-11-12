W Rumunii tworzący się sojusz Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) i Związku Ocalenia Rumunii (USR) popiera 32% wyborców, którzy podjęli już decyzję. To o trzy punkty procentowe mniej niż ma skrajnie prawicowa partia Sojusz na rzecz Zjednoczenia Rumunów (AUR), informuje Romania Insider, powołując się na dyrektora INSCOP Remusa Ștefureaca.

Spadek poparcia dla AUR

W listopadzie poparcie dla AUR spadło do 34–35% wobec 38–40% w poprzednich sondażach, podał portal Cursdeguvernare.ro. Według Ștefureaca jest to pierwszy spadek notowań partii od 18 miesięcy.

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Pozycja socjaldemokratów

Jednocześnie Socjaldemokratyczna Partia Rumunii (PSD) zwiększyła poparcie do 22–24% po powrocie do rządu. W majowych pomiarach INSCOP z 2026 roku notowania PSD wynosiły około 18%, co było historycznie niskim wynikiem po upadku rządu Ilie Bolojana.

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