Wiktoriański oddział australijskiej partii One Nation wycofał poparcie dla kandydata z okręgu Preston, Franco Guardianiego, po ujawnieniu jego wpisów w mediach społecznościowych. Jak podaje The Guardian, Guardiani odpowiedział na pytanie o Adolfa Hitlera jednym słowem: GOAT — skrótem oznaczającym „najlepszy wszech czasów”.

Decyzja partii

Wpis w serwisie społecznościowym X wzywał użytkowników, aby opisali Hitlera jednym słowem i byli „brutalnie szczerzy”. Przedstawiciele One Nation dowiedzieli się o publikacjach we wtorek rano. Jeden z działaczy partii omówił je z Guardianim i potwierdził ich autentyczność, po czym partia wycofała jego nominację.

Lider One Nation w Wiktorii Warren Pickering oświadczył, że partia jest oburzona tymi komentarzami. Dodał również, że Guardiani nie jest już członkiem One Nation, a ludzie o takich poglądach nie mają miejsca w partii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inne wpisy

Według The Guardian konto byłego kandydata zawierało komentarze, które redakcja określiła jako islamofobiczne, w tym wzmianki o burzeniu lub podpalaniu meczetów. Konto reagowało także na publikacje antyimigracyjnej grupy Kights Templar International.

Gazeta zauważa, że nie jest jasne, dlaczego historia wpisów Guardianiego nie została wykryta podczas selekcji i weryfikacji kandydatów, choć partia deklarowała inwestowanie czasu i pieniędzy w ulepszenie tego procesu. Guardiani nie jest już wymieniany jako kandydat One Nation na oficjalnej stronie partii. The Guardian zwrócił się do niego o komentarz.

Czytaj nas na