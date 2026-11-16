在韩国，50.2%的受访父母表示，他们家庭中的育儿是父母双方共同承担的责任。与此同时，母亲仍更常承担日常事务，包括购买孩子所需物品、学习用品以及准备食物。

据《韩国先驱报》报道，韩国人口、健康与社会福利协会对524名子女正在上小学或年龄更小的父母进行了在线调查。调查于9月18日至10月5日进行。

家庭中的责任分配

在被问及谁主要负责在家照顾孩子时，50.2%的受访者回答，父母双方分担这些责任。另有34.6%认为母亲是主要负责人，12.7%认为父亲是主要负责人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据受访男性的说法，母亲大多关注孩子需要什么并购买这些物品，54.4%的人如此回答。另有52.3%表示，购买学习用品主要由母亲负责。根据45.2%父母的回答，准备食物和喂孩子也更常由母亲负责。

照护时间与工作限制

总体而言，68.3%的受访者认为自己在照顾孩子方面提供了足够的帮助。在普通工作日花一至三小时照顾孩子的人占比升至56.3%，而2025年调查中为49.5%。与此同时，每天投入照护不足一小时的父母占比从19.4%降至13.3%。

38.4%的调查参与者表示，他们的雇主总体上理解育儿假或调整工作时间的需求。另有27.5%表示，他们在形式上可以使用这些选择，但感到不应这样做的压力。父母最常将改善工作条件列为能让他们更积极参与育儿的改变。

关注我们在