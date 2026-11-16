В Южной Корее 50,2% опрошенных родителей заявили, что уход за детьми в их семьях является общей ответственностью обоих родителей. В то же время матери по-прежнему чаще берут на себя повседневные дела, в частности покупку необходимых детям вещей, школьных принадлежностей и приготовление еды.

Как сообщает Korea Herald, Корейская ассоциация народонаселения, здравоохранения и социального благосостояния провела онлайн-опрос 524 родителей детей, обучающихся в начальной школе или младше. Опрос проводился с 18 сентября по 5 октября.

Распределение обязанностей в семьях

На вопрос о том, кто в основном отвечает за уход за детьми дома, 50,2% респондентов ответили, что обязанности разделяют оба родителя. Еще 34,6% назвали основной ответственной матерью, а 12,7% — отца.

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По словам опрошенных мужчин, матери преимущественно следят за тем, что нужно детям, и покупают эти вещи — так ответили 54,4%. Еще 52,3% сказали, что покупкой школьных принадлежностей главным образом занимаются матери. Приготовлением еды и кормлением детей, по ответам 45,2% родителей, также чаще занимаются матери.

Время на уход и рабочие ограничения

В целом 68,3% респондентов считают, что достаточно помогают в уходе за детьми. Доля тех, кто тратит на это от одного до трех часов в обычный рабочий день, выросла до 56,3% против 49,5% в опросе 2025 года. В то же время доля родителей, уделяющих уходу менее часа, снизилась с 19,4% до 13,3%.

38,4% участников опроса сказали, что их работодатели в целом с пониманием относятся к отпускам по уходу за ребенком или изменениям рабочего графика. Еще 27,5% отметили, что формально могут воспользоваться такими возможностями, однако ощущают давление, чтобы этого не делать. Родители чаще всего называли улучшение условий труда изменением, которое позволило бы им активнее участвовать в уходе за детьми.

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