W Korei Południowej 50,2% ankietowanych rodziców stwierdziło, że opieka nad dziećmi w ich rodzinach jest wspólną odpowiedzialnością obojga rodziców. Jednocześnie matki nadal częściej podejmują się codziennych obowiązków, w tym kupowania potrzebnych dzieciom rzeczy, przyborów szkolnych i przygotowywania posiłków.

Jak informuje Korea Herald, Koreańskie Stowarzyszenie ds. Ludności, Zdrowia i Opieki Społecznej przeprowadziło internetową ankietę wśród 524 rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub młodszych. Badanie trwało od 18 września do 5 października.

Podział obowiązków w rodzinach

Na pytanie, kto jest głównie odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi w domu, 50,2% respondentów odpowiedziało, że obowiązki dzielą oboje rodzice. Kolejne 34,6% wskazało matkę jako osobę ponoszącą główną odpowiedzialność, a 12,7% — ojca.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według ankietowanych mężczyzn matki przeważnie pilnują, czego dzieci potrzebują, i kupują te rzeczy — tak odpowiedziało 54,4%. Kolejne 52,3% stwierdziło, że zakupem przyborów szkolnych głównie zajmują się matki. Przygotowywaniem posiłków i karmieniem dzieci, według odpowiedzi 45,2% rodziców, również częściej zajmują się matki.

Czas na opiekę i ograniczenia związane z pracą

Ogółem 68,3% respondentów uważa, że wystarczająco pomaga w opiece nad dziećmi. Odsetek osób, które poświęcają na to od jednej do trzech godzin w zwykły dzień roboczy, wzrósł do 56,3% wobec 49,5% w badaniu z 2025 roku. Jednocześnie odsetek rodziców poświęcających opiece mniej niż godzinę spadł z 19,4% do 13,3%.

38,4% uczestników badania powiedziało, że ich pracodawcy generalnie ze zrozumieniem podchodzą do urlopów na opiekę nad dzieckiem lub zmian w harmonogramie pracy. Kolejne 27,5% wskazało, że formalnie mogą skorzystać z takich możliwości, ale odczuwają presję, by tego nie robić. Rodzice najczęściej wskazywali poprawę warunków pracy jako zmianę, która pozwoliłaby im aktywniej angażować się w opiekę nad dziećmi.

Czytaj nas na