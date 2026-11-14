爱沙尼亚议会——里吉科古——在一读中支持了一项设立国防法院的法案。爱沙尼亚最高法院院长维卢·科韦和司法部长莉萨·帕科斯塔反对该倡议，ERR News报道。

该法院将审理哪些案件

拟议中的法院将审理在危机或战争条件下与国防或安全相关的刑事、民事和行政案件。议会国防委员会主席、该法案作者之一佩特尔·塔利表示，这将是一个依照宪法运作的常设专门法院。

塔利表示，其管辖范围可能包括军事司法案件，特别是涉及强制征用财产或战俘待遇、需要迅速审理的案件。法院运作的详细程序计划在二读前与司法系统、司法部以及塔尔图大学的法学专家共同制定。

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法官和司法部的反对意见

最高法院院长维卢·科韦认为，在司法领域削减开支的背景下，建立独立的法院体系成本高昂且不合时宜。司法部长莉萨·帕科斯塔也表示，没有必要设立新法院，因为将于明年生效的法院组织改革已规定法官广泛专业化，并为紧急情况和战时做好准备。

司法部和国防部在该法案于7月提交时就已表示反对。该倡议的支持者包括前最高法院院长赖特·马鲁斯特和法官戴马尔·利夫，他们坚持认为，军事案件需要普通法官可能缺乏的专业知识。该法案规定审理不服从命令、逃兵、泄露军事机密和抢劫掠夺等军事犯罪。

该法案由来自执政联盟和反对派力量的8名具有军事经验的议员发起。该文件要生效，还必须在里吉科古通过另外两次审读并获得总统批准。

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