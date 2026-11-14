Estoński parlament — Riigikogu — poparł w pierwszym czytaniu projekt ustawy o utworzeniu sądu obrony narodowej. Przeciwko inicjatywie wystąpili prezes Sądu Najwyższego Estonii Villu Kõve oraz minister sprawiedliwości Liisa Pakosta, informuje ERR News.

Jakie sprawy będzie rozpatrywał sąd

Proponowany sąd miałby rozpatrywać sprawy karne, cywilne i administracyjne związane z obroną narodową lub bezpieczeństwem w warunkach kryzysu bądź wojny. Przewodniczący parlamentarnej komisji obrony narodowej Peeter Tali, który jest jednym z autorów projektu ustawy, oświadczył, że chodzi o stały wyspecjalizowany sąd działający zgodnie z konstytucją.

Według Taliego do jego właściwości mogą należeć sprawy z zakresu sądownictwa wojskowego, w tym dotyczące przymusowej rekwizycji mienia lub traktowania jeńców wojennych, które wymagają szybkiego rozpatrzenia. Szczegółowy tryb działania sądu ma zostać opracowany przed drugim czytaniem wspólnie z wymiarem sprawiedliwości, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz prawnikami z Uniwersytetu w Tartu.

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Zastrzeżenia sędziów i ministerstwa

Prezes Sądu Najwyższego Villu Kõve uważa utworzenie odrębnego systemu sądowego za kosztowne i niecelowe w obliczu cięć w wymiarze sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości Liisa Pakosta również oświadczyła, że nie ma potrzeby tworzenia nowego sądu, ponieważ zmiany w organizacji sądów, które wejdą w życie w przyszłym roku, już przewidują szeroką specjalizację sędziów oraz gotowość na sytuacje nadzwyczajne i czas wojny.

Ministerstwa sprawiedliwości i obrony sprzeciwiały się projektowi ustawy już podczas jego złożenia w lipcu. Zwolennicy inicjatywy, wśród nich były prezes Sądu Najwyższego Rait Maruste i sędzia Daimar Liiv, podkreślają, że sprawy wojskowe wymagają fachowej wiedzy, której może brakować zwykłym sędziom. Projekt przewiduje rozpatrywanie takich przestępstw wojskowych jak niesubordynacja, dezercja, ujawnienie tajemnicy wojskowej i grabież.

Projekt ustawy zainicjowało ośmiu posłów z doświadczeniem wojskowym z sił koalicyjnych i opozycyjnych. Aby wejść w życie, dokument musi przejść jeszcze dwa czytania w Riigikogu i uzyskać zgodę prezydenta.

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