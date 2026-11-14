Парламент Эстонии — Рийгикогу — поддержал в первом чтении законопроект о создании суда национальной обороны. Против инициативы выступили председатель Верховного суда Эстонии Виллу Кыве и министр юстиции Лийса Пакоста, сообщает ERR News.

Какие дела будет рассматривать суд

Предлагаемый суд должен был бы рассматривать уголовные, гражданские и административные дела, связанные с национальной обороной или безопасностью в условиях кризиса либо войны. Председатель парламентской комиссии по национальной обороне Пеэтер Тали, являющийся одним из авторов законопроекта, заявил, что речь идет о постоянном специализированном суде, который будет действовать в соответствии с Конституцией.

По словам Тали, в его компетенцию могут войти дела военной юстиции, в частности касающиеся принудительной реквизиции имущества или обращения с военнопленными, которые требуют быстрого рассмотрения. Детальный порядок работы суда планируют разработать до второго чтения совместно с судебной системой, Министерством юстиции и правоведами Тартуского университета.

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Возражения судей и министерства

Председатель Верховного суда Виллу Кыве считает создание отдельной судебной системы дорогостоящим и нецелесообразным на фоне сокращений в судебной сфере. Министр юстиции Лийса Пакоста также заявила, что необходимости в новом суде нет, поскольку изменения в организации судов, которые вступят в силу в следующем году, уже предусматривают широкую специализацию судей и готовность к чрезвычайным ситуациям и военному времени.

Министерства юстиции и обороны возражали против законопроекта еще при его внесении в июле. Сторонники инициативы, среди которых бывший председатель Верховного суда Райт Марусте и судья Даймар Лийв, настаивают, что военные дела требуют специальных знаний, которых может не хватать обычным судьям. Проект предусматривает рассмотрение таких воинских преступлений, как неповиновение, дезертирство, разглашение военной тайны и мародерство.

Законопроект инициировали восемь депутатов с военным опытом из коалиционных и оппозиционных сил. Для вступления в силу документ должен пройти еще два чтения в Рийгикогу и получить одобрение президента.

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