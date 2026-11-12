在瑞士日内瓦，韩国作曲家李汉努里吉在第80届日内瓦国际音乐比赛作曲类别中获得一等奖。数小时后，Apple Music Classical将钢琴家林允灿的录音专辑《Bach: Goldberg Variations — Live at Carnegie Hall》评为2026年度古典专辑，据《韩国先驱报》报道。

日内瓦获胜

20岁的李汉努里吉凭借管弦乐作品《Stuff #1》获胜。他还获得了该类别的全部六项特别奖，包括观众奖、青年观众奖和学生奖。该作品在维多利亚音乐厅由瑞士罗曼德管弦乐团演奏，23岁的德国指挥马茨·蒂尔施执棒。

第一名的奖金为1.5万瑞士法郎，约合1.8万美元。巴西人拉斐尔·马里诺·阿尔卡罗获得第二名，来自香港的陈星亚获得第三名。三名决赛选手从来自46个国家的188名参赛者中选出。李汉努里吉就读于韩国艺术综合大学，并于2024年11月赢得匈牙利巴托克作曲比赛。

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巴赫录音获认可

林允灿的专辑于2月由Decca Classics发行，收录了他在纽约卡内基音乐厅现场演奏约翰·塞巴斯蒂安·巴赫《哥德堡变奏曲》的录音。Apple Music Classical编辑从2026年发行的所有古典音乐专辑中选中了它。

该录音在该平台全球Top 100榜单中连续16周位居第一，并累计39周进入前十。Apple Music Classical还计划发行该专辑的独家豪华版，其中包括钢琴家的评论及额外的音频和视频材料。2027年初，将推出一场特别Classical Session，录制于苹果位于伦敦巴特西的工作室。

林与李相识多年：作曲家14岁时，比他大两岁的钢琴家首次演奏了他的一部作品。2025年3月，林在统营国际音乐节的音乐会上，以他委约李创作的一首五分钟作品开场。

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