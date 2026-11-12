W Genewie w Szwajcarii południowokoreański kompozytor Lee Hanuriji zdobył pierwszą nagrodę w kategorii kompozycji podczas 80. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie. Kilka godzin później Apple Music Classical uznało nagranie pianisty Lima Yunchana Bach: Goldberg Variations — Live at Carnegie Hall za klasyczny album roku 2026, podaje Korea Herald.

Zwycięstwo w Genewie

20-letni Lee Hanuriji zwyciężył dzięki utworowi orkiestrowemu Stuff #1. Otrzymał także wszystkie sześć nagród specjalnych w tej kategorii, w tym Nagrodę Publiczności, nagrodę młodej publiczności i nagrodę studencką. Utwór zabrzmiał w Victoria Hall w wykonaniu Orchestre de la Suisse Romande pod batutą 23-letniego niemieckiego dyrygenta Matsa Tierscha.

Nagroda pieniężna za pierwsze miejsce wynosi 15 tys. franków szwajcarskich, czyli około 18 tys. dolarów. Drugie miejsce zajął Brazylijczyk Rafael Marino Arcaro, a trzecie Sing-Yat Chen z Hongkongu. Trzech finalistów wybrano spośród 188 kandydatów z 46 krajów. Lee Hanuriji studiuje na Koreańskim Narodowym Uniwersytecie Sztuki, a w listopadzie 2024 roku wygrał węgierski konkurs kompozytorski im. Bartóka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Uznanie dla nagrania Bacha

Album Lima Yunchana ukazał się w lutym nakładem Decca Classics i zawiera nagranie jego wykonania na żywo Wariacji Goldbergowskich Johanna Sebastiana Bacha w nowojorskiej Carnegie Hall. Redaktorzy Apple Music Classical wybrali go spośród wszystkich albumów muzyki klasycznej wydanych w 2026 roku.

Nagranie utrzymywało pierwsze miejsce w światowym rankingu Top 100 platformy przez 16 tygodni i przez łącznie 39 tygodni znajdowało się w pierwszej dziesiątce. Apple Music Classical planuje także wydać ekskluzywną edycję deluxe albumu z komentarzami pianisty oraz dodatkowymi materiałami audio i wideo. Na początku 2027 roku ma się ukazać specjalna Classical Session, nagrana w londyńskim studiu Apple w Battersea.

Lim i Lee znają się od wielu lat: gdy kompozytor miał 14 lat, pianista, starszy od niego o dwa lata, po raz pierwszy wykonał jeden z jego utworów. W marcu 2025 roku Lim otworzył swój koncert na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Tongyeong pięciominutową kompozycją Lee, którą u niego zamówił.

Czytaj nas na