五名巴勒斯坦人在采摘橄榄时受伤——《耶路撒冷邮报》

在以色列约旦河西岸，五名巴勒斯坦人在贝特法贾尔村附近的一起事件中受伤，当时人们正在采摘橄榄。在此之前，在希伯伦以北的贝特乌马尔村附近，巴勒斯坦人向一辆以色列汽车投掷石块：司机被破碎挡风玻璃的碎片轻微划伤，据《耶路撒冷邮报》报道。

贝特法贾尔附近的事件

据以色列媒体报道，在贝特法贾尔附近发现一群蒙面的犹太裔以色列人，他们手持棍棒并乘坐一辆皮卡车。据报道，他们正前往找寻前来采摘橄榄的巴勒斯坦人。在安全部队抵达前，事件参与者损坏了一辆巴勒斯坦汽车。

安全部队抵达后，该地区被宣布为封闭军事区。此后，巴勒斯坦人得以继续收获橄榄。据陆军电台援引以色列国防军的消息，随后又有数十名蒙面人员抵达该地区，但他们在增援部队到达前离开了现场。

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搜寻事件参与者

据以色列国防军称，安全人员在前往事发地区的途中发现两辆可疑车辆，并向空中鸣枪。车辆驶向附近的一个定居点前哨站，该前哨站在报道中被称为非法。后来发现，事件参与者使用的一辆汽车是被盗车辆。

在贝特乌马尔地区，以色列安全部队设立检查站，并开始搜寻向汽车投掷石块的人员。随后，警方以涉嫌向耶路撒冷哈霍马地区的一辆公交车投掷石块并砸碎其后窗为由，拘留了四名未成年人。

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