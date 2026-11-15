Пятеро палестинцев ранены во время сбора оливок — Jerusalem Post

В Израиле, на Западном берегу реки Иордан, пятеро палестинцев получили ранения во время инцидента возле деревни Бейт-Фаджар, где люди собирали оливки. До этого возле деревни Бейт-Уммар к северу от Хеврона палестинцы забросали камнями израильский автомобиль: водитель получил легкие травмы от осколков разбитого лобового стекла, сообщает Jerusalem Post.

Инцидент возле Бейт-Фаджара

По данным израильских СМИ, неподалеку от Бейт-Фаджара заметили группу замаскированных еврейских израильтян, вооруженных дубинками и ехавших в пикапе. Сообщалось, что они направлялись к палестинцам, прибывшим собирать оливки. До прибытия сил безопасности участники инцидента повредили палестинский автомобиль.

После прибытия сил безопасности местность объявили закрытой военной зоной. После этого палестинцы смогли продолжить сбор урожая. По информации Армейского радио со ссылкой на Армию обороны Израиля, позднее в район прибыли еще десятки замаскированных людей, однако они покинули место до прибытия дополнительных сил.

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Поиски участников инцидентов

По данным Армии обороны Израиля, по пути к месту происшествия силовики заметили два подозрительных автомобиля и произвели выстрелы в воздух. Машины направились к соседнему поселенческому форпосту, который в сообщении назван незаконным. Позднее выяснилось, что один из автомобилей, которыми пользовались участники инцидента, был угнан.

В районе Бейт-Уммара израильские силы безопасности установили блокпосты и начали поиски людей, забросавших автомобиль камнями. Позднее полиция задержала четырех несовершеннолетних по подозрению в том, что они бросали камни в автобус в районе Хар-Хома в Иерусалиме и разбили его заднее окно.

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